Over dem skal lyset stråle

Jeg vet aldri hva som møter meg på sykehuset. Arbeidsoppgavene mine som barnelege varierer fra dag til dag, men kapasitetsbygging står i fokus. Og da er det ikke nødvendigvis de mest avanserte forelesningene om det nyeste innen medisinen som kan redde liv. Her kan bare det å gjøre enkle ting riktig utgjøre en stor forskjell. Noen ganger er det likevel for sent. Ikke sjelden finner jeg et livløst barn inntullet i et klede. Barnet deler fortsatt seng med et annet lite barn, men døde i løpet av natten eller morgentimene.